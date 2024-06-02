2 yıllık hasreti son bulmuştu: N'Golo Kante'den Chelsea itirafı!

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad takımının formasını terleten Fransız oyuncu N'Golo Kante, milli takıma davet edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Kante, "Neredeyse tüm sezon forma giydim, hazırım. Üzerime düşeni yapacağımı düşünüyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 20:28
2 yıllık hasreti son bulmuştu: N'Golo Kante'den Chelsea itirafı!
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Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante, 2 yılın ardından milli takıma davet edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

33 yaşındaki N'Golo Kante yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar ve kaybettiğim finaller nedeniyle Chelsea'de durumum çok karmaşıktı. Ancak hala aynı ruh halindeyim" ifadelerini kullandı.

"NEREDEYSE TÜM SEZON FORMA GİYDİM"

Fizik durumu hakkında konuşan Fransız oyuncu, "Bu sezon çok fazla maç oynadım, neredeyse tüm sezon forma giydim, hazırım. Üzerime düşeni yapacağımı düşünüyorum" dedi.

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin sorulması üzerine Kante, "Henüz açıklanan bir şey yok. Önümüzdeki günlerde göreceğiz" açıklamasını yaptı.


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