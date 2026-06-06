Cumhuriyet Gazetesi Logo
2 yıllık sözleşme imzalandı... Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu açıkladı

2 yıllık sözleşme imzalandı... Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu açıkladı

6.06.2026 14:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
2 yıllık sözleşme imzalandı... Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu açıkladı

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'yla 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp ten KAP'a yapılan açıklamada Vincenzo Italiano'yla sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ RESMEN DUYURDU

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

48 yaşındaki teknik direktör, dün İstanbul'a gelmişti. 

VINCENZO ITALIANO'NUN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da Vigontina takımında başlayan Vincenzo Italiano sonrasında sırayla Vigontina, Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna'da çalıştı. Fiorentina'yla iki kez Konferans Ligi finali oynayan deneyimli teknik direktör, Bologna ile İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İlgili Konular: #beşiktaş #Sözleşme #Vincenzo Italiano

İlgili Haberler

Vincenzo Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum'
Vincenzo Italiano, Beşiktaş için İstanbul'da: 'Başlamak için sabırsızlanıyorum' Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'tan Benjamin Pavard hamlesi
Beşiktaş'tan Benjamin Pavard hamlesi Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Inter forması giyen Fransız stoper Benjamin Pavard'ı gündemine aldığı iddia edildi.
Vincenzo Italiano kimdir? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş’ın gündemindeki Vincenzo Italiano'un puan ortalaması ne?
Vincenzo Italiano kimdir? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş’ın gündemindeki Vincenzo Italiano'un puan ortalaması ne? Beşiktaş’ın teknik direktör arayışında öne çıkan Vincenzo Italiano, araştırma konusu oldu. Peki, Vincenzo Italiano kimdir? Vincenzo Italiano hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş’ın gündemindeki Vincenzo Italiano'un puan ortalaması ne?