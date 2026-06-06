2 yıllık sözleşme imzalandı... Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu açıkladı

Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp ten KAP'a yapılan açıklamada Vincenzo Italiano'yla sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ RESMEN DUYURDU

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

48 yaşındaki teknik direktör, dün İstanbul'a gelmişti.

VINCENZO ITALIANO'NUN KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine İtalya'da Vigontina takımında başlayan Vincenzo Italiano sonrasında sırayla Vigontina, Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna'da çalıştı. Fiorentina'yla iki kez Konferans Ligi finali oynayan deneyimli teknik direktör, Bologna ile İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.