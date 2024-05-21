Başakşehir ayrılığı duyurdu!

Yayınlanma: 21.05.2024 - 17:52

Güncelleme: 21.05.2024 - 17:52

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık gerçekleşti.

İstanbul temsilcisi, Mehdi Abeid ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir'de 20 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:

"Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."