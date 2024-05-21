Başakşehir ayrılığı duyurdu!
Başakşehir, Mehdi Abeid ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de bir ayrılık gerçekleşti.
İstanbul temsilcisi, Mehdi Abeid ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Başakşehir'de 20 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde:
"Sezon başında takımımıza katılan Mehdi Abeid ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Cezayirli futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Örf ve adetlere uygun değilmiş!
- Milli yas ilan edildi!
- Cem Yılmaz ‘daha fazla bekleyemem’ diyerek duyurdu!
- Emeklilere yüzde 15 indirim yürürlükte
- Sözleşmedeki hak kaldırılamaz
- Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt!
- Arda Güler tarihe geçti!
- Yaşlı adam hayatını kaybetti
- 'Türkiye'de de yaşanabilir'