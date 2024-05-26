RAMS Başakşehir farklı kazandı, Konferans Ligi'ne kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor'u 6-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 21:22
RAMS Başakşehir farklı kazandı, Konferans Ligi'ne kaldı!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de son hafta maçında iddiası kalmayan Adana Demirspor ile ligi dördüncü sırada bitirmek isteyen Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5, 13 ve 68. (P) dakikada Krzysztof Piatek, 40. dakikada Berkay Özcan, 44. dakikada Davidson, 90. dakikada Joao Figueiredo kaydetti. Deniz Türüç iki asist yaparak maçın öne çıkan isimlerinden olmayı başardı.

Adana Demirspor'un golleri 37. dakikada (penaltı) Tayfun Aydoğan ve 88. dakikada Stiven Mendoza'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Başakşehir 64 puanla ligi dördüncü sırada bitirdi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Adana Demirspor 44 puanla, Süper Ligi 11. sırada noktaladı.


Başakşehir haberleri adana demirspor haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

SON DAKİKA: UEFA, Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi

SON DAKİKA: UEFA, Adana Demirspor'a Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi
Adana Demirspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesini tek taraflı feshetti!

Adana Demirspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesini tek taraflı feshetti!
Mario Balotelli, Adana Demirspor'a veda etti!

Mario Balotelli, Adana Demirspor'a veda etti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şişkinlik sorununu anında çözecek 5 besin! Hem kurtulmak hem de önlemek için uzmanlar öneriyor...

Şişkinlik sorununu anında çözecek 5 besin! Hem kurtulmak hem de önlemek için uzmanlar öneriyor...
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Hatay'da çiftçinin yüzü gülüyor: Tarlada 9 TL’ye satılıyor

Hatay'da çiftçinin yüzü gülüyor: Tarlada 9 TL’ye satılıyor
Havuçlu kek tarifi: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tatlı!

Havuçlu kek tarifi: Evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tatlı!
Derbide tartışma yaşanmıştı: Galatasaraylılardan Mert Hakan Yandaş pankartı!

Derbide tartışma yaşanmıştı: Galatasaraylılardan Mert Hakan Yandaş pankartı!
Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı

Gaziantep’in coğrafi işaretli lezzeti firiğin zahmetli yolculuğu başladı
Yargı, ekrana veda ediyor

Yargı, ekrana veda ediyor
Bademli ve Türk kahveli kurabiye tarifi: Evinizi mis gibi kokutacak lezzet!

Bademli ve Türk kahveli kurabiye tarifi: Evinizi mis gibi kokutacak lezzet!