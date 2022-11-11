2022 Dünya Kupası’nın ev sahibi Katar'dan tepkilere yanıt

11 Kasım 2022 Cuma, 11:17

Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi İletişim ve Medya Departmanı İcra Direktörü Fatma en-Naimi, Katar'ın uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmasına yönelik tepkilerin çoğunun, tüm büyük etkinliklerin ve buna ev sahipliği yapan ülkelerin maruz kaldığı bir durum olduğunu belirtti.

Naimi, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasının uygun olmadığı yönündeki eleştirileri AA muhabirine değerlendirdi.

"Katar'ın uluslararası bir şampiyonaya ev sahipliği yapmasına yönelik tepkilerin çoğu, tüm büyük etkinliklerin ve buna ev sahipliği yapan ülkelerin maruz kaldığı normal bir durumdur." diyen Naimi, Katar'ın Dünya Kupası'na hazırlanma yolculuğunun 2010 yılında başladığını, tepkilerin çok olduğu söylense de bu çerçeveden bakıldığında aslında bunun normal olduğunu belirtti.

Katar'ın yapacağı ev sahipliğinin, Orta Doğu'da ilk olması nedeniyle medya tarafından iyi bir şekilde takip edildiğini; Orta Doğu'nun da çatışma ve savaşlarla ilişkilendirildiğini kaydeden Naimi, "Uluslararası kurum ve medya kuruluşlarının Katar'a gelip ülkenin hazır olduğuna bizzat şahit olmaları ve algılarını doğrudan test etmeleri için tüm kapıları açtık." ifadesini kullandı.

"BENZERSİZ BİR VERSİYONA TANIK OLUNACAK"

Dünyanın dört bir yanından gelen futbolcuları, yöneticileri ve taraftarları karşılamak için kapsamlı bir plan hazırladıklarını belirten Naimi, 2022 Dünya Kupası'nın bir özelliğinin de mesafelerin yakın oluşu şeklinde olacağını, şampiyona tesislerinin belli bir alan içinde bulunduğunu, taraftarların ve futbolcuların daima bu atmosferde kalacağını söyledi.

Naimi, "Dünya Kupası'nın Katar ve tüm bölge üzerinde kalıcı bir etki bırakacak benzersiz bir versiyonuna tanık olunacağına şüphe yok." dedi.

Katarlı yetkili, Dünya Kupası kapsamında yapılacak tüm etkinlik ve programların da Komite'nin iletişim kanalları ve Dünya Kupası için özel olarak geliştirilen Hayya Kart uygulaması üzerinden duyurulacağını kaydetti.

Turnuvalarla eş zamanlı festivaller de gerçekleştirileceğini duyuran Naimi, taraftarların kupa maçlarının yanı sıra festivallere katılabileceğini söyledi.

"ŞAMPİYONA, HER YÖNÜYLE BÖLGE KÜLTÜRÜNÜ TANITACAK"

Futbolseverlerin ağırlanmasına ilişkin Naimi, ülkeye gelmesi beklenen taraftarlar için 130 binden fazla oda tahsis edildiğini, mümkün olan tüm konaklama seçeneklerinin sağlandığını anlattı.

Naimi, "Katar'daki Dünya Kupası, bölgedeki en büyük futbol organizasyonu olacak. Bölgeye Arap kültürü ve geleneğinin tanıtılabileceği çok sayıda futbolsever akın edecek." dedi.

Ev sahipliği başvurusunda bulunmasından bu yana Katar'ın, ülke kültürünü ve Arap kültürünü yansıtmaya odaklandığını ve bu yönde plan ve programlar geliştirdiğini kaydeden Naimi, "Şampiyona, her yönüyle bölge kültürünü tanıtacak." diye konuştu.

Naimi, Katar'ın "bölgenin sporla atan kalbine" dönüştüğünü, ülkesinin 2023 AFC Asya Kupası'na da ev sahipliği yapacağını aktardı.

20 Kasım - 18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Orta Doğu'da dünya kupasının yapıldığı ilk Arap ülkesi olacak.