2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nın gözde isimlerinden Lionel Messi'li Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
ARJANTİN - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
3 Aralık Cumartesi günü Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
ARJANTİN - AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Arjantin - Avustralya maçı TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Otoriteler tarafından Katar 2022'nin şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin, C Grubu'nu 6 puanla lider tamamladı. İlk randevusunda Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup olarak üzüntü yaşayan "Tangocular", diğer maçlarında Meksika ve Polonya'yı 2-0'lık skorlarla yenmeyi başardı.
D Grubu'nda mücadele eden Avustralya ise 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak son 16 turu biletini cebine koydu. Turnuvadaki ilk maçında son şampiyon Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, diğer karşılaşmalarda ise Tunus ve Danimarka'yı 1-0'lık sonuçlarla geçmeyi başardı. .
Yarın sahadan galip ayrılan takım, Katar 2022'de çeyrek finale yükselecek. Arjantin, kazanması halinde son 5 Dünya Kupası'nda 4. kez son 8 takım arasında yer alacak. Avustralya ise Arjantin'i mağlup etmesi durumunda turnuva tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.
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