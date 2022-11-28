2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Brezilya, Sırbistan galibiyetinin ardından ikinci maçına İsviçre karşısında çıkacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Brezilya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, G Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre ile karşılaşacak.
BREZİLYA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
28 Kasım Pazartesi 974 Stadı'ndan oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
BREZİLYA - İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen Brezilya'da, yıldız futbolcu Neymar, ayağındaki sakatlık nedeniyle forma giymeyecek.
Türk asıllı teknik adam Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre ise ilk maçında Kamerun'u tek golle mağlup etmişti.
Dünya Kupası tarihinde karşılaştıkları iki maçtan da beraberlikle ayrılan iki ekipten biri yarın galip gelmesi halinde son 16 turuna çıkmayı garantileyecek.
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