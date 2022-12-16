2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Fas üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası’nın en flaş takımlarından birisi olan Fas, Fransa’ya 2-0 mağlup olarak finale çıkma hakkını kaybetti. Fas, üçüncülük maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Fas üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde elenerek üçüncülük maçı oynayacak takımlar belli oldu. Modric’li Hırvatistan ve turnuvanın favorilerini mağlup ederek yarı finale yükselen Fas üçüncülük için mücadele verecek.
HIRVATİSTAN - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde Hırvatistan ve Fas karşı karşıya gelecek. Üçüncülük maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak.
HIRVATİSTAN - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - Fas mücadelesi TRT1'den naklen yayımlanacak.
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