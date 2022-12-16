2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Fas üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Aralık 2022 Cuma, 09:46

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde elenerek üçüncülük maçı oynayacak takımlar belli oldu. Modric’li Hırvatistan ve turnuvanın favorilerini mağlup ederek yarı finale yükselen Fas üçüncülük için mücadele verecek.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde Hırvatistan ve Fas karşı karşıya gelecek. Üçüncülük maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Fas mücadelesi TRT1'den naklen yayımlanacak.