2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Fas üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası’nın en flaş takımlarından birisi olan Fas, Fransa’ya 2-0 mağlup olarak finale çıkma hakkını kaybetti. Fas, üçüncülük maçında Hırvatistan ile karşılaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Fas üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2022 Cuma, 09:46
2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan - Fas üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2022 FIFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde elenerek üçüncülük maçı oynayacak takımlar belli oldu. Modric’li Hırvatistan ve turnuvanın favorilerini mağlup ederek yarı finale yükselen Fas üçüncülük için mücadele verecek.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası üçüncülük mücadelesinde Hırvatistan ve Fas karşı karşıya gelecek. Üçüncülük maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak.

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Fas mücadelesi TRT1'den naklen yayımlanacak.


2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan Fas

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