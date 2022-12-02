2022 FIFA Dünya Kupası Kamerun - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kamerun ile Brezilya, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu için karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunu garantileyen Brezilya, G Grubu'ndaki son maçında Kamerun ile karşı karşıya gelecek.
Gruptaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 yenen "Sambacılar", ikinci karşılaşmada da İsviçre'yi tek golle mağlup etmişti.
Tek puanını 3-3 sona eren Sırbistan karşısında alan Kamerun ise İsviçre'ye 1-0 mağlup olmuştu.
Son 16 takım arasına adını yazdıran Brezilya'ya liderliği garantilemek için galibiyet ya da beraberlik gerekiyor. Brezilya kaybeder, 3 puanla ikinci sırada yer alan İsviçre kazanırsa, lideri averaj belirleyecek.
Diğer takımlara göre işi daha zor olan Kamerun'un tur için tek seçeneği turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya'yı yenmek. Kamerun bunu başarır, İsviçre berabere kalırsa turu averajı daha iyi olan takım geçecek.
Birer puana sahip Kamerun ve Sırbistan'ın rakiplerini yenmesi halinde ikincilik yine averajla belli olacak.
Kamerun'un eksi 1, son sıradaki Sırbistan'ın eksi 2 averajı bulunuyor.
KAMERUN - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.
KAMERUN - BREZİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Lusail Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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