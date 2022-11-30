2022 FIFA Dünya Kupası Tunus - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Kasım 2022 Çarşamba, 09:22

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Tunus ile Fransa karşılaşacak. Son şampiyon Fransa, grup aşamasını 3'te 3'le kapatmak için sahaya çıkacak.

TUNUS - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

30 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de Education City Stadı'nda oynanacak müsabakayı Yeni Zelandalı hakem Matthew Conger yönetecek.

TUNUS - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?



Karşılaşma TRT SPOR ve TRT İZLE'den yayımlanacak.

Son şampiyon Fransa, grupta oynadığı ilk 2 maçta Avustralya'ya 4-1, Danimarka'ya da 2-1 üstünlük kurdu.

Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu.

Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.