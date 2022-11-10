2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Fransa
Son şampiyon Fransa, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, Danimarka ve Tunus ile D Grubu'nda mücadele edecek. Avrupa Elemeleri'nde grubu lider tamamlayan Fransa, tarihinde 16. kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Fransa Milli Futbol Takımı, son şampiyon unvanını korumak istiyor.
Danimarka, Tunus ve Avustralya ile D Grubu'nda yer alan Fransa'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Eski kaptanı Didier Deschamps'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek ve Kazakistan ile mücadele etti.
Elemelerde çıktığı 8 maçın 5'ini kazanan ve 3'ünde berabere kalan Fransa, hanesine yazdırdığı 18 puanla namağlup Katar 2022 biletini aldı.
Bu müsabakalarda 18 kez fileleri havalandıran Deschamps'ın öğrencileri, kalelerinde ise sadece 3 gole izin verdi.
Fransa'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Fransa-Ukrayna: 1-1
Kazakistan-Fransa: 0-2
Bosna Hersek-Fransa: 0-1
Fransa-Bosna Hersek: 1-1
Ukrayna-Fransa: 1-1
Fransa-Finlandiya: 2-0
Fransa-Kazakistan: 8-0
Finlandiya-Fransa: 0-2
PUAN DURUMU:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Fransa
|8
|5
|3
|-
|18
|3
|15
|18
|Ukrayna
|8
|2
|6
|-
|11
|8
|3
|12
|Finlandiya
|8
|3
|2
|3
|10
|10
|-
|11
|Bosna Hersek
|8
|1
|4
|3
|9
|12
|-3
|7
|Kazakistan
|8
|-
|3
|5
|5
|20
|-15
|3
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Ev sahibi olduğu 1998'de ilk Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra 2002'de gruptan çıkamayan, 2006'da final oynamasının ardından 2010'da sadece 1 puan alabilen Fransa, bu kez aynı senaryoyu yaşamak istemiyor.
Fransa'da son dünya şampiyonluğunun mimarlarından N'Golo Kante ile her zaman milli takımda sergilediği ekstra performansla takdir toplayan Paul Pogba, sakatlıkları nedeniyle Katar'da sahne alamayacak.
Bu iki oyuncunun eksikliğine rağmen teknik direktör Deschamps, Ballon d'Or'u kazanan Karim Benzema ile Paris Saint-Germain'de fırtınalar estiren Kylian Mbappe gibi oyuncularının form grafiğine güveniyor.
Tecrübeli ve genç futbolcuların yer aldığı alternatifli kadrosuyla dikkati çeken Fransa, üst üste ikinci kez dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda zirvede yer almaya çalışacak.
Otoriteler tarafından 2022 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa'nın 2022 Katar biletini almasında en önemli katkıyı, 6 gol kaydeden Antoine Griezmann ile 5 kez fileleri havalandıran Mbappe sağladı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı müzesine götüren Fransa Milli Takımı, turnuvaya 15 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 66 maça çıkan Fransa, bu müsabakalardan 34'ünü kazandı, 13'ünden beraberlikle, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı. Son 6 turnuvanın tümüne katılan Fransa, Dünya Kupası tarihi boyunca 120 gol attı, kalesinde 77 gol gördü.
1998 ve 2018'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Fransa, Dünya Kupası'nda bir kez ikincilikle yetindi, iki defa da üçüncü oldu.
Fransa'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1930 - Grup aşaması
1934 - Birinci tur
1938 - Çeyrek final
1954 - Grup aşaması
1958 - Üçüncülük
1966 - Grup aşaması
1978 - Grup aşaması
1982 - Dördüncülük
1986 - Üçüncülük
1998 - Şampiyonluk
2002 - Grup aşaması
2006 - İkincilik
2010 - Grup aşaması
2014 - Çeyrek final
2018 - Şampiyonluk
MAÇ TAKVİMİ
Fransa'nın 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
22 Kasım Salı:
22.00 Fransa-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)
26 Kasım Cumartesi:
19.00 Fransa-Danimarka (Stat 974-Doha)
30 Kasım Çarşamba:
18.00 Tunus-Fransa (Education City Stadı-Doha)
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