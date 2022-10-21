2022 Golden Boy'un sahibi Barcelonalı Gavi oldu!
2022 Golden Boy ödülünün sahibi belli oldu. Ödülü Barcelona'da forma giyen genç yıldız Gavi kazandı.
Futbolda 21 yaş altı yıldız adaylarına verilen 2022 Altın Çocuk (Golden Boy) Ödülü'ne Barcelonalı Gavi layık görüldü.
İspanyol futbolcu, Avrupa'nın önde gelen spor basın kurumlarında çalışan gazetecilerin oylarıyla bu yılın en iyi genç oyuncusu seçildi.
İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen basın toplantısıyla kazananın duyurulduğu organizasyonda 18 yaşındaki Gavi, Borussia Dortmundlu Jude Bellingham, Bayern Münihli Jamal Musiala ve Real Madridli Eduardo Camavinga'yı geride bıraktı.
Oylamaya katılanlar, oyuncuların geçen sezondan bugüne kadarki performansını değerlendirerek seçimi gerçekleştiriyor.
Gavi, hafta başında düzenlenen Altın Top (Ballon d'Or) ödül töreninde de yılın en iyi genç futbolcusuna verilen 'Kopa Kupası'nın sahibi olmuştu.
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