2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda mücadeleler başladı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling, serbest stil kayak ve buz hokeyi müsabakalarıyla devam etti.

AA
04 Şubat 2022 Cuma, 07:00
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda mücadeleler başladı
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Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 4 Şubat'taki açılış töreni öncesi gerçekleştirilen müsabakalarda, üç branşta elemeler yapıldı.

Ulusal Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen curling karışık çiftler eleme grubunda ikinci, üçüncü ve dördüncü maçlar yapıldı.

İkinci karşılaşmalarda Çin, Avustralya'yı 6-5, İsveç, Çekya'yı 7-4, İtalya, ABD'yi 8-4, Büyük Britanya, Kanada'yı 6-4, üçüncü maçlarda İtalya, İsviçre'yi 8-7, Norveç ise ABD'yi 11-6 yendi.

Dördüncü müsabakalarda Çekya, Avustralya'yı 8-2, İsveç, Çin'i 7-6, İsviçre, Büyük Britanya'yı 8-7, Kanada ise Norveç'i 7-6 mağlup etti.

Genting Kar Parkı A&M Stadı'ndaki serbest stil kayak 1. eleme turu karşılaşmalarında, kadınlarda Avustralyalı Jakara Anthony, erkeklerde Kanadalı Mikael Kingsbury birinci oldu.

Buz hokeyinde kadınlar ön eleme maçları, Wukesong Spor Merkezi ve Pekin Ulusal Kapalı Stadı'nda yapıldı. Çekya, Çin'i 3-1, Kanada, İsviçre'yi 12-1, Japonya, İsveç'i 3-1, ABD, Finlandiya'yı 5-2 yenerek tur atladı.


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