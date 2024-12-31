2024 yılında öne çıkan teknik direktörler belli oldu: İlk 10'da tek Türk yer aldı!

2024 yılında en fazla gelişim gösteren teknik direktörler açıklandı. Listenin ilk 10 sırasında tek Türk teknik direktör yer aldı.

2024 yılında öne çıkan teknik direktörler belli oldu: İlk 10'da tek Türk yer aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:50

TransferRoom, dünya çapında 2024 yılında en fazla gelişim gösteren 10 teknik diretkörü açıkladı. Listeye Türkiye'den tek bir teknik direktör girdi. 

İşte 2024'te en fazla gelişim gösteren 10 teknik direktör:

1- Nicky Hayen - Club Brugge

2- Enzo Maresca - Chelsea

3- Claudio Giraldez - Celta Vigo

4- Carles Martinez - Toulouse

5- Raffaele Palladino - Fiorentina

6- Eric Roy - Brest

7- Fabian Hürzeler - Brighton

8- Lars Friis - Sparta Prag

9- Arda Turan - Eyüpspor

10- Luke Williams - Swansea


Etiketler: #arda turan #eyüpspor #Teknik Direktör

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