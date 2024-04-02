Semih Kılıçsoy'dan geleceğiyle ilgili açıklama: 'Umarım hedeflediğim gibi...'

Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Kılıçsoy, "Kalıcı olmak ve istikrarlı bir şekilde Beşiktaş'a fayda sağlayabilmek için çalışıyorum, umarım hedeflediğim gibi devam eder" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:17
Semih Kılıçsoy'dan geleceğiyle ilgili açıklama: 'Umarım hedeflediğim gibi...'
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Beşiktaş Dergisi'ne önemli açıklamalarda bulundu. 

Semih Kılıçsoy'un açıklamaları şöyle:

"10 yaşımdan bu yana Beşiktaş forması giyiyorum ve Özkaynak Düzeni'nde benimle birlikte tüm arkadaşlarımın en büyük hayali A takım formasını sırtımıza geçirebilmekti. Bunun için çalışıyoruz, emek harcıyoruz.

Bugün A takımda forma giyebildiğim için çok mutluyum. 

Şimdi ise kalıcı olmak ve istikrarlı bir şekilde Beşiktaş'a fayda sağlayabilmek için çalışıyorum, umarım hedeflediğim gibi devam eder."

HAYATINDA NE DEĞİŞTİ?

"Pek bir değişiklik olmadı. O zamanlar da Beşiktaş'ın futbolcusuydum, bugün de. Elbette insanlar daha çok tanımaya başladı, sosyal medya üzerinden mesajlar arttı, fotoğraf çekilmek isteyenler çoğaldı ama benim hayatımda radikal bir değişiklik olmadı. 

Boş vakitlerimde yine aynı şeyleri yapıyorum, onlar dışında da zaten antrenmanlar ve maçlarım oluyor. Tabii ki insanların ilgisi, taraftarların gelip benimle sohbet etmesi hoşuma gidiyor, motivasyon oluyor.

"TESİSLERDE KALIYORUM"

"Evet, ailemle birlikte Avrupa yakasında yaşıyordum ancak şu an BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne oradan gelmek çok zamanımı olacağı için tesislerde kalmayı tercih ettim. 

A takıma yükseldiğimden bu yana izinli olduğum günler dışında tesiste kalıyorum."


Semih Kılıçsoy haberleri beşiktaş haberleri Beşiktaş Dergisi haberleri

İlgili Haberler

İtalyan devleri yakın takipte: Semih Kılıçsoy'un talipleri artıyor!

İtalyan devleri yakın takipte: Semih Kılıçsoy'un talipleri artıyor!
Semih Kılıçsoy attı, Ümit Milliler son dakikada puanı kaptı!

Semih Kılıçsoy attı, Ümit Milliler son dakikada puanı kaptı!
Vincenzo Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy sözleri: 'Maçların seviyesi farklı olduğu için...'

Vincenzo Montella'dan Arda Güler ve Semih Kılıçsoy sözleri: 'Maçların seviyesi farklı olduğu için...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En komik 4 burç: Bu burçlar şaka ve kahkaha dolu

En komik 4 burç: Bu burçlar şaka ve kahkaha dolu
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
Seren Serengil 'İmamoğlu' demişti, o açıklamaya Sinan Akçıl'dan yanıt

Seren Serengil 'İmamoğlu' demişti, o açıklamaya Sinan Akçıl'dan yanıt
‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!

‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!
'Sabrina'nın yıldızı Chance Perdomo hayatını kaybetti

'Sabrina'nın yıldızı Chance Perdomo hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Balık burcu yorumu
Balıkesir'in sessiz cenneti: Marmara Adası

Balıkesir'in sessiz cenneti: Marmara Adası
Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’

Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’