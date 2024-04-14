Semih Kılıçsoy suskunluğunu bozdu

Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy dört hafta önce oynanan İstanbulspor maçından sonra Süper Lig'de gol attı.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 09:43
Semih Kılıçsoy suskunluğunu bozdu
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Ligde son olarak 27. haftada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettikleri müsabakada fileleri havalandıran 18 yaşındaki santrfor, daha sonraki 4 karşılaşmayı boş geçti.

Samsunspor mücadelesinde gol perdesini açan Semih, bu sezon ligde 10. kez ağları sarstı.


Semih Kılıçsoy haberleri beşiktaş haberleri samsunspor haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta görev Serdar Topraktepe'nin

Beşiktaş'ta görev Serdar Topraktepe'nin
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi!
Beşiktaş'ın çilesi bitmiyor! Galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Beşiktaş 1-1 Samsunspor

Beşiktaş'ın çilesi bitmiyor! Galibiyet hasreti 5 maça çıktı! Beşiktaş 1-1 Samsunspor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alanya'da hasat ediliyor, yüksek kâr getiriyor! Hedef 100 milyon adet üretim

Alanya'da hasat ediliyor, yüksek kâr getiriyor! Hedef 100 milyon adet üretim
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
TFF duyurmuştu: Beşiktaş'tan yabancı VAR açıklaması!

TFF duyurmuştu: Beşiktaş'tan yabancı VAR açıklaması!
Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi yenerek final serisinde durumu eşitledi!

Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi yenerek final serisinde durumu eşitledi!
Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur'a sert çıkış!

Ferdi Tayfur'dan kızı Tuğçe Tayfur'a sert çıkış!
İstanbul’da 24 saatlik trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı! Girişleri yasaklandı

İstanbul’da 24 saatlik trafik tedbirleri uygulanmaya başlandı! Girişleri yasaklandı
Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesi... Şekip Mosturoğlu'ndan Fenerbahçe kararı!

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesi... Şekip Mosturoğlu'ndan Fenerbahçe kararı!
Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu