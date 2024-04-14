Semih Kılıçsoy suskunluğunu bozdu
Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy dört hafta önce oynanan İstanbulspor maçından sonra Süper Lig'de gol attı.
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı.
Ligde son olarak 27. haftada İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettikleri müsabakada fileleri havalandıran 18 yaşındaki santrfor, daha sonraki 4 karşılaşmayı boş geçti.
Samsunspor mücadelesinde gol perdesini açan Semih, bu sezon ligde 10. kez ağları sarstı.
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