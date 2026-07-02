2026 Dünya Kupası gol krallığı: En golcü oyuncular kimler?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi kadar gol krallığı yarışı da futbolseverlerin yakın takibinde bulunuyor. Turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı (Golden Boot) ödülü için dünyanın önde gelen yıldızları sahne alırken, her maç sonrasında sıralama değişebiliyor.
DÜNYA KUPASI'NIN GÜNCEL GOL KRALLIĞI
Lionel Messi (Arjantin): 6 gol
Kylian Mbappe (Fransa): 6 gol
Erling Haaland (Norveç): 5 gol
Vinicius Junior (Brezilya): 4 gol
Ousmane Dembele (Fransa): 4 gol
Harry Kane (İngiltere): 3 gol
Deniz Undav (Almanya): 3 gol
Ismaila Sarr (Senegal): 3 gol
Johan Manzambi (İsviçre): 3 gol
Brian Brobbey (Hollanda): 3 gol
Elijah Just (Yeni Zelanda): 3 gol
Matheus Cunha (Brezilya): 3 gol
Jonathan David (Kanada): 3 gol
Ismael Saibari (Fas): 3 gol
Cody Gakpo (Hollanda): 3 gol
ALTIN AYAKKABI NASIL BELİRLENİYOR?
FIFA'nın kurallarına göre Altın Ayakkabı ödülü, turnuvada en fazla gol atan futbolcuya veriliyor. İki veya daha fazla oyuncunun gol sayısının eşit olması durumunda sırasıyla şu kriterler uygulanıyor:
- Asist sayısı
- Daha az süre forma giymiş olmak
Bu nedenle gol sayılarının eşit olduğu durumlarda asist yapan veya daha az dakika oynayan futbolcu avantaj elde ediyor.