2026 Dünya Kupası gol krallığı: En golcü oyuncular kimler?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi kadar gol krallığı yarışı da futbolseverlerin yakın takibinde bulunuyor. Turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı (Golden Boot) ödülü için dünyanın önde gelen yıldızları sahne alırken, her maç sonrasında sıralama değişebiliyor.

DÜNYA KUPASI'NIN GÜNCEL GOL KRALLIĞI

Lionel Messi (Arjantin): 6 gol

Kylian Mbappe (Fransa): 6 gol

Erling Haaland (Norveç): 5 gol

Vinicius Junior (Brezilya): 4 gol

Ousmane Dembele (Fransa): 4 gol

Harry Kane (İngiltere): 3 gol

Deniz Undav (Almanya): 3 gol

Ismaila Sarr (Senegal): 3 gol

Johan Manzambi (İsviçre): 3 gol

Brian Brobbey (Hollanda): 3 gol

Elijah Just (Yeni Zelanda): 3 gol

Matheus Cunha (Brezilya): 3 gol

Jonathan David (Kanada): 3 gol

Ismael Saibari (Fas): 3 gol

Cody Gakpo (Hollanda): 3 gol

ALTIN AYAKKABI NASIL BELİRLENİYOR?

FIFA'nın kurallarına göre Altın Ayakkabı ödülü, turnuvada en fazla gol atan futbolcuya veriliyor. İki veya daha fazla oyuncunun gol sayısının eşit olması durumunda sırasıyla şu kriterler uygulanıyor:

Asist sayısı

Daha az süre forma giymiş olmak

Bu nedenle gol sayılarının eşit olduğu durumlarda asist yapan veya daha az dakika oynayan futbolcu avantaj elde ediyor.