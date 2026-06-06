2026 Dünya Kupası L Grubu’nda İngiltere favori: Hırvatistan, Gana ve Panama zorlu yarışta

2026 Dünya Kupası’nda L Grubu, güçlü futbol geçmişi olan iki Avrupa temsilcisini ve farklı kıtalardan gelen iki dikkat çekici hikâyeyi aynı sahada buluşturacak. İngiltere, kadro kalitesi ve turnuva hedefleriyle grubun favorisi olarak öne çıkarken; Hırvatistan büyük turnuva tecrübesiyle yine dikkat edilmesi gereken takımlardan biri olacak. Gana, Afrika futbolunun mücadeleci ruhunu gruba taşırken; Panama da yeniden Dünya Kupası sahnesinde iz bırakmak isteyecek.

İNGİLTERE İÇİN HEDEF 60 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK

İngiltere, L Grubu’na favori kimliğiyle giriyor. 1966’dan bu yana Dünya Kupası kazanamayan İngiltere, 2026’da güçlü kadrosu ve yüksek beklentisiyle turnuvanın en çok takip edilecek takımlarından biri olacak. İngiltere’nin grup yolculuğu Hırvatistan karşılaşmasıyla başlayacak.

İngiltere açısından Hırvatistan maçı, yalnızca grup başlangıcı değil; aynı zamanda son yılların futbol hafızasında özel yeri olan bir eşleşme anlamı taşıyor. 2018 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi eleyen Hırvatistan, bu kez grup aşamasında İngilizlerin karşısına çıkacak.

HIRVATİSTAN BÜYÜK TURNUVA REFLEKSİYLE SAHNEDE

Hırvatistan, Dünya Kupası tarihindeki son dönem performanslarıyla büyük turnuvaların en dirençli takımlarından biri haline geldi. 2018’de final oynayan, 2022’de ise üçüncülük elde eden Hırvatistan; oyun disiplini, orta saha geleneği ve turnuva tecrübesiyle L Grubu’nda İngiltere’nin en ciddi rakiplerinden biri olarak değerlendiriliyor.

İngiltere-Hırvatistan eşleşmesi, grubun liderlik yarışında belirleyici maçlardan biri olabilir. Hırvatistan’ın Gana ve Panama karşısında alacağı sonuçlar ise üst tur hedefi açısından kritik önem taşıyacak.

GANA AFRİKA FUTBOLUNUN ENERJİSİNİ GRUBA TAŞIYOR

Gana, L Grubu’nun dikkat çekici takımlarından biri olacak. Dünya Kupası geçmişinde 2010’da çeyrek finale kadar yükselen Gana, Afrika futbolunun temposunu, fiziksel gücünü ve mücadeleci karakterini sahaya yansıtmak isteyecek. L Grubu’nda İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile karşılaşacak olan Gana için her maç ayrı bir eşik anlamı taşıyor.

Gana açısından Panama maçı, gruptaki başlangıç ivmesini belirleyebilir. İngiltere ve Hırvatistan karşılaşmaları ise takımın üst tur iddiasını test edecek zorlu sınavlar olacak.

PANAMA YENİDEN DÜNYA KUPASI SAHNESİNDE

Panama, 2018’in ardından yeniden Dünya Kupası sahnesinde yer alacak. 2018’de İngiltere ile aynı grupta karşılaşan Panama, bu kez L Grubu’nda yine İngiltere ile eşleşiyor. İki takımın Dünya Kupası’ndaki önceki buluşmasında İngiltere, Panama’yı 6-1 mağlup etmişti; ancak Panama o maçta Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmişti.

Panama için 2026 Dünya Kupası, daha rekabetçi bir kimlik gösterme fırsatı olacak. Gana ve Hırvatistan karşısında alınacak sonuçlar, Panama’nın gruptaki hikâyesini şekillendirebilir.

L GRUBU’NDA KRİTİK SORULAR

İngiltere favori rolünü sahaya yansıtabilecek mi? Hırvatistan büyük turnuva refleksiyle grup liderliği yarışına ortak olabilecek mi? Gana, Afrika futbolunun enerjisiyle dengeleri değiştirebilir mi? Panama, 2018’den daha güçlü bir Dünya Kupası hikâyesi yazabilir mi?