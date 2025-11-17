Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda olacak mı? Carlo Ancelotti'den Neymar yanıtı!

2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda olacak mı? Carlo Ancelotti'den Neymar yanıtı!

17.11.2025 19:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda olacak mı? Carlo Ancelotti'den Neymar yanıtı!

Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 33 yaşındaki oyuncu Neymar'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna girme ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.

Brezilya Millî Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Santos'ta forma giyen Neymar hakkında konuştu.

Tunus ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi konuşan Ancelotti, tecrübeli yıldızın yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Image

"NEYMAR OYUNCU LİSTEMİZDE"

İtalyan teknik direktör, "Neymar, Dünya Kupası'na gidebilecek oyuncu listemizde. Şimdi önünde son listeye girebilmesi için altı ay var. Onu da diğer oyuncuları da izleyeceğiz ve mümkün olan en iyi kadroyu kurmaya çalışacağız" dedi.

33 yaşındaki yıldızın fiziksel durumuna değinen Ancelotti, "Sakatlığını atlattı. Önünde altı aylık bir süreç var. Brezilya Ligi bittiğinde kısa bir tatil yapacak ve yeni sezon başladığında hem kalitesini hem de fiziksel seviyesini gösterme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Santos ile 24 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda olup olmayacağı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

İlgili Konular: #Brezilya #neymar #carlo ancelotti

İlgili Haberler

Brezilya, Senegal'i 2 golle devirdi!
Brezilya, Senegal'i 2 golle devirdi! Brezilya, Emirates Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Senegal'i 2-0 mağlup etti.
F1 Brezilya GP'de zafer Lando Norris'in: Adım adım şampiyonluğa koşuyor!
F1 Brezilya GP'de zafer Lando Norris'in: Adım adım şampiyonluğa koşuyor! Formula 1 sezonunun Brezilya'da koşulan 21. yarışında McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
Sözleşmesi sona eriyor: Brezilya ekibinden Anderson Talisca'ya kanca!
Sözleşmesi sona eriyor: Brezilya ekibinden Anderson Talisca'ya kanca! Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'ya Corinthians'ın talip olduğu iddia edildi. Brezilya ekibinin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Talisca ile ocak ayında ön sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı.