2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda olacak mı? Carlo Ancelotti'den Neymar yanıtı!

Brezilya Millî Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Santos'ta forma giyen Neymar hakkında konuştu.

Tunus ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi konuşan Ancelotti, tecrübeli yıldızın yeniden değerlendirileceğini belirtti.

"NEYMAR OYUNCU LİSTEMİZDE"

İtalyan teknik direktör, "Neymar, Dünya Kupası'na gidebilecek oyuncu listemizde. Şimdi önünde son listeye girebilmesi için altı ay var. Onu da diğer oyuncuları da izleyeceğiz ve mümkün olan en iyi kadroyu kurmaya çalışacağız" dedi.

33 yaşındaki yıldızın fiziksel durumuna değinen Ancelotti, "Sakatlığını atlattı. Önünde altı aylık bir süreç var. Brezilya Ligi bittiğinde kısa bir tatil yapacak ve yeni sezon başladığında hem kalitesini hem de fiziksel seviyesini gösterme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Santos ile 24 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda olup olmayacağı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.