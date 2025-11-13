Sözleşmesi sona eriyor: Brezilya ekibinden Anderson Talisca'ya kanca!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 11:42:00
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca'ya Corinthians'ın talip olduğu iddia edildi. Brezilya ekibinin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Talisca ile ocak ayında ön sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerin ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe'de Anderson Talisca'ya talip çıktı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Corinthians Kulübü, Talisca’yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

HT Spor'un Egool sitesinden aktardığı habere göre; Corinthians, FIFA’nın kulübe uyguladığı transfer kısıtlamasına rağmen tecrübeli isimleri kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Brezilya ekibinin transfer listesindeki 1 numaralı ismin ise Talisca olduğu belirtiliyor.

Haberde, Corinthians’ın henüz 31 yaşındaki yıldız için resmi bir teklif sunmadığı, ancak oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesine kısa süre kalması nedeniyle ocak ayında ön sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı.

Haberde ayrıca, Talisca'ya Corinthians dışında birkaç Brezilya kulübünün daha ilgi gösterdiği de ifade edildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta görev yapan Anderson Talisca, 6 gol, 2 asistlil performans sergiledi.

Talisca'nın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

İlgili Konular: #fenerbahçe #corinthians #anderson talisca

