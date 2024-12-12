Yayınlanma: 12.12.2024 - 11:27

Güncelleme: 12.12.2024 - 11:27

2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın düzenleneceği ülkeler belli oldu. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın çevrimiçi gerçekleştirilen olağanüstü kongresine, başkan Gianni Infantino ile üye federasyonların temsilcileri katıldı. Peki, 2034 Dünya Kupası nerede? 2024 Dünya Kupası hangi ülkede oynanacak? 2034 Dünya Kupası'na hangi stadyumlar ev sahipliği yapacak?

2030 DÜNYA KUPASI NEREDE?

Gianni Infantino, kongrede 2030 Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz ev sahipliği yapacak. 2030 Dünya Kupası'ndaki 3 maçın Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacağı açıklandı.

2034 DÜNYA KUPASI NEREDE?

FIFA, 2034 Dünya Kupası'na Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı.