Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Henrik Rydström'ün ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.
MALMÖ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Eleda Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.
MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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