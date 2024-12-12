Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2024 Perşembe, 11:24
Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.

Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Henrik Rydström'ün ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.

Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Eleda Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

Malmö galatasaray uefa avrupa ligi

En Çok Okunan Haberler