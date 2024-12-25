21 yaş altı en değerli futbolcular açıklandı: Kenan Yıldız zirveye ortak oldu!

Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:59

Güncelleme: 25.12.2024 - 09:59

İtalya Serie A'da 2024 yılının son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Transfermark'ta yer alan verilere göre İtalya Serie A'nın en değerli 21 yaş altı futbolcuları da belirlendi.

ZİRVEYE ORTAK OLDU

Güncellemenin ardından Kenan Yıldız'ın piyasa değerinde 5 milyon Euro'luk artış yaşandı. Milli futbolcu bu artışla Serie A'da 21 yaş altı oyuncular sıralamasında ilk sıraya ortak oldu.

Bu sezon Juventus formasıyla 24 maça çıkan milli futbolcu 4 gol ve 5 asist kaydetti.

İtalya Serie A'da en değerli 21 yaş altı futbolcular şöyle:

10. Tomasso Baldanzi - Roma 14 milyon Euro

9. Pietro Comuzzo - Fiorentina 15 milyon Euro

8. Michael Kayode - Fiorentina 18 milyon Euro

7. Yoan Bonny - Parma 20 milyon Euro

6. Niko Paz - Como 20 milyon Euro

5. Patrick Dorgu - Lecce 20 milyon Euro

4. Matias Soule - Roma 22 milyon Euro

3. Santiago Castro - Bologna 25 milyon Euro

2. Giorgio Scalvini - Atalanta 45 milyon Euro

1. Kenan Yıldız - Juventus 45 milyon Euro