'Golden Boy Web' ödülünü kazanmıştı: İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:02

Güncelleme: 17.12.2024 - 13:02

Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'nın gündemine oturdu.

Tuttosport'un 2003 yılından bu yana sezonun en iyi 21 yaş altı futbolcularına verdiği 'Golden Boy' ödülleri sahiplerine kavuşurken gazeteler Kenan Yıldız'ı manşetlere taşıdı.

'GOLDEN BOY WEB' ÖDÜLÜNÜ KAZANDI'

'Golden Boy' ödülünü Barcelona forması giyen Lamine Yamal alırken, Kenan Yıldız 'Golden Boy Web' ödülünün sahibi oldu.

Torino'da düzenlenen geceye katılarak ödülünü alan Kenan Yıldız yaptığı açıklamada "Bu ödülü taraftarlar sayesinde kazandım. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum. Bu güveni boşa çıkarmamak ve takımın başarısına katkıda bulunmaya devam etmek için seneye yeniden kazanmam gerekiyor" dedi.

'YILDIZ BİR TANE'

Ödül törenini yakından takip eden Türk gazeteci ve aynı zamanda İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dündar Keşaplı milli oyuncunun bu prestijli ödülü kazanarak hem takımı Juventus’un hem de Türk futbolunun gururu olduğunu ifade etti.

Tuttosport ise 'Yıldız bir tane' başlığı atarak Kenan Yıldız'ın Juventuslu taraftarların idolü olduğuna dikkat çekti.