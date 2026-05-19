22 yıllık hasret sona erdi: Premier Lig'de şampiyon Arsenal!

19.05.2026 23:28:00
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı. Bitime 1 maç kala Arsenal şampiyon oldu ve Topçuların 22 yıllık hasreti sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Bournemouth sahasında Manchester City ile karşılaştı. 

Bournemouth rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve 6. sırada yer aldı. Manchester City ise sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi.

Bournemouth ilk yarının sonlarında 39. dakikada Kroupi'nin golüyle öne geçti. City, 90+5. dakikada Erling Haaland'ın golüyle eşitliği yakaladı. Gök Maviler'in puan kaybıyla şampiyon Arsenal oldu.

ARSENAL ŞAMPİYON

Son olarak 2004'te mutlu sona ulaşan Arsenal bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 

Topçular, İngiltere'nin en üst seviyesinde 14. kez ilk sırada sezonu tamamladı. Liverpool ve Manchester United 20'şer şampiyonlukla zirvede yer alıyor. Arsenal ise 3. sırada yer alıyor. 

Tarihinde Avrupa kupası kazanamamış olan Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde de finale kadar yükseldi. PSG ile karşılaşacak Kuzey Londra ekibi ilk Avrupa zaferini arayacak. 

