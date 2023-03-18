Nicolo Zaniolo İtalya Milli Takımı’na alınmadı
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun milli takıma gideceğini açıklamıştı. İtalya'nın açıklanan kadrosunda yıldız isim yer almadı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alan İtalya'nın İngiltere ve Malta maçlarının aday kadrosu belirlendi. Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, kadroya dahil edilmedi.
İtalya, gruptaki ilk maçını 23 Mart Perşembe günü İngiltere'yle, ikinci maçta ise 26 Mart Pazar günü Malta'yla karşılaşacak.
Roberto Mancini has called up players for the two #EURO2024 qualifiers against England ???????? and Malta ????— Italy (@Azzurri_En) March 17, 2023
#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/G95ttaE6zC
İtalya Milli Takımı'nın 30 kişilik aday kadrosu:
Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio)
Savunma: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Turin), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);
Orta Saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)
Forvet: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Fribourg), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham)
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın geniş kadrosunda yer alacak." demişti.
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