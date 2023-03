Nicolo Zaniolo İtalya Milli Takımı’na alınmadı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alan İtalya'nın İngiltere ve Malta maçlarının aday kadrosu belirlendi. Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, kadroya dahil edilmedi.

İtalya, gruptaki ilk maçını 23 Mart Perşembe günü İngiltere'yle, ikinci maçta ise 26 Mart Pazar günü Malta'yla karşılaşacak.

Roberto Mancini has called up players for the two #EURO2024 qualifiers against England ???????? and Malta ????



