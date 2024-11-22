3 isim listede yer almadı: Galatasaray, Bodrum FK maçı kamp kadrosunu açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Bodrum FK maçı kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Bodrum FK maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs'un yanı sıra cezalı Davinson Sanchez kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Etiketler: #galatasaray #Bodrum FK #süper lig
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