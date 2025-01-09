Menajeri Yunan ekibiyle görüşüyor: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Arthur Masuaku'nun menajerinin, Atina'da AEK ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Menajeri Yunan ekibiyle görüşüyor: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 17:45

Beşiktaş'ta performansıyla sık sık eleştirilen Arthur Masuaku için ayrılık gelişmesi yaşandı.

Yunanistan basınından SDNA'ya göre; Kongolu oyuncunun menajeri Meissa N'diaye, AEK ile görüşmek için Atina gitti.

MASUAKU SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol bekin ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde AEK'nın tecrübeli oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN KARARI

Kadroda düşünülmeyen oyuncu için siyah beyazlı takımın sorun çıkarması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta 1 gol atan ve 5 asist yapan 31 yaşındaki Masuaku'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 


Etiketler: #Arthur Masuaku #AEK #beşiktaş

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