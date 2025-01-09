Menajeri Yunan ekibiyle görüşüyor: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Arthur Masuaku'nun menajerinin, Atina'da AEK ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ta performansıyla sık sık eleştirilen Arthur Masuaku için ayrılık gelişmesi yaşandı.
Yunanistan basınından SDNA'ya göre; Kongolu oyuncunun menajeri Meissa N'diaye, AEK ile görüşmek için Atina gitti.
MASUAKU SICAK BAKIYOR
Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol bekin ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Haberde AEK'nın tecrübeli oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'IN KARARI
Kadroda düşünülmeyen oyuncu için siyah beyazlı takımın sorun çıkarması beklenmiyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta 1 gol atan ve 5 asist yapan 31 yaşındaki Masuaku'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Etiketler: #Arthur Masuaku #AEK #beşiktaş
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den iddialara cevap!
- Yeni Malatyaspor Başkanı Şahin Altunok istifa etti!
- Philogene'nin yeni takımı belli oluyor!
- Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan'dan yeni talip
- Fenerbahçe Kadın Basketbol, Opet ile sponsorluk imzaladı
- Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
- Konyaspor, Türkiye Kupası'nda tek golle güldü
- Galatasaray, David Efianayi ile yollarını ayırdı
- Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki rakibi belli oldu!
- Vedat Muriqi'den Fenerbahçe iddialarına yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- Birşah Süt’teki su sandığınız gibi değil!
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- Özel'den emeklilere 'kırmızı kart' çağrısı
- Çok fazla ölüm yaşanabilir
- CHP lideri Özel, saat verdi!
- Edip Akbayram'ın ailesinden açıklama
- Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
- İmamoğlu canlı yayında açıkladı
- Şirin'in davasında karar açıklandı