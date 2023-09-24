3 puan İrfan Can'dan: Fenerbahçe, Alanya'dan lider dönüyor... Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe

Yayınlanma: 24.09.2023 - 19:24

Güncelleme: 24.09.2023 - 22:02

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Milli futbolcu, bu golüyle birlikte bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti. İrfan Can, bu sezon ayrıca takım arkadaşlarına 4 kez gol pası verdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 5'te 5 yaptı. Sarı-lacivertliler, bu sezon toplamda oynadığı 12 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, ligdeki puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor, 7 puanda kaldı.

Fenerbahçe, hafta arasında perşembe günü 3. haftanın erteleme maçında Başakşehir ile karşılaşacak. İsmail Kartal'ın ekibi daha sonra pazar günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Alanyaspor, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe

90' Oosterwolde ve Haderjgonaj yerde kaldı. Sağlık ekipleri iki oyuncu için de sahada.

90' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu İrfan Can Kahveci giren oyuncu Mert Hakan Yandaş.

90' Fenerbahçe gole yaklaştı. Batshuayi'nin ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Yusuf'un üstüne gitti.

90' Maçın sonuna 6 dakika eklendi.

89' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Szymanski giren oyuncu Samet Akaydın.

88' Djiku rakibi Anderson'un gitmesini engellediği için sarı kart gördü.

85' Hakem Atilla Karaoğlan Batshuayi'ye sarı kart gösterdi.

84' İsmail Kartal yardımcı hakeme yaptığı şiddetli konuşma yüzünden sarı kart gördü.

83' Alanyaspor gole yaklaştı ancak hakem Anderson için ofsayt bayrağını kaldırdı.

80' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Augusto giren oyuncu Anderson.

78' Fenerbahçe'de 3 oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Tadic, Dzeko ve Osayi-Samuel giren oyuncular Kent, Batshuayi ve Oosterwolde.

75' Fenerbahçe'de Tadic sarı kart gördü.

73' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Novais girem oyuncu değişikliği Haderjgonaj.

68' Alanyaspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Carlos Eduardo giren oyuncu Oğuz Aydın.

65' Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.

59' Fenerbahçe taç atışı kullanmak isterken topu vermeyen Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan kırmızı kart gördü ve tribüne yollandı.

58' Fenerbahçe gole yine yaklaştı sol kanatta Fred'in pasında Szymanski'nin şutu yandan auta çıktı.

56' Fenerbahçe gole yaklaştı Fred'in kullandığı serbest vuruşta Dzeko'nun kafası direğin yanından auta çıktı.

55' Edin Dezko yerde kaldı hakem serbest vuruş verdi. Fenerbahçe serbest vuruş kullancak.

54' Alanyaspor sağ kanattan etkili geldi Loide Augusto'nun ortası direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

50' Alanyaspor sol kanattan etkili geldi. Novais'in ortası kaleci Livakovic'te kaldı.

47' Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza sahası önünden Fred'in vuruşunu kaleci Yusuf çıkardı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 3 dakika eklendi.

45' VAR kontrolü sona erdi gol geçerli. Alanyaspor oyunu tekrardan başlattı.

45' VAR incelemesi devam ediyor oyun henüz başlamadı.

43' GOL | Fenerbahçe sol kanattan geldi. Dzeko'nun pasında İrfan Can net bir vuruşla ağlara yolladı.

41' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel kendisini yere bıraktı oyun durdu.

40' Alanyaspor gole yaklaştı. Kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa Livakovic son anda uzandı ve golü engelledi.

34' Bir sarı kartta İrfan Can gördü. Yusuf Özdemir'e yaptığı müdahalenin ardından İrfan Can sarı kart gördü.

33' Alanyaspor teknik direktörü Ömer Erdoğan sarı kart gördü.

29' Fenerbahçe etkili geldi. Edin Dzeko sağ kanattan sert bir pas attı ancak Fred topa dokunamadı.

27' Fenerbahçe gole yaklaştı. Edin Dzeko'nun şutunda kaleci Yusuf Karagöz topu ayağıyla çıkardı.

21' Edin Dzeko, Efecan Karaca'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

16' Fenerbahçe etkili geldi. Szymanski ceza sahası yayından çektiği şut az farkla dışarı çıktı hakem korner dedi.

13' Fenerbahçe penaltı bekledi hakem devam dedi. Szymanski yerde kaldı hakem pozisyonu devam ettirdi.

12' Alanyaspor gole yaklaştı Carlos Eduardo'nın golü savunmaya da çarpıp kornere çıktı.

10' Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan Ferdi'nin çevirdiği topta Edin Dzeko net pozisyonda topu kalecinin üstüne vurdu.

5' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Tadic'in şutu savunmadan geri döndü.

1' Maçın ilk düdüğü çaldı. Maça Fenerbahçe başladı.