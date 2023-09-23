Alanyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 5 eksik
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe bu hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-Lacivertliler maçın kadrosunu açıkladı.
Cengiz Ünder, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor sakatlıkları sebebiyle, Miha Zajc ve Serdar Aziz ise teknik heyet kararıyla kafileye dahil edilmedi.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:
Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Doğukan, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Becao, Djiku, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.
?? C. Alanyaspor maçı kamp kadromuz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 23, 2023
#ALYvFB pic.twitter.com/xNNr8z8JhX
Player Alanı
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