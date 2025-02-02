3 yıl sonra Türkiye'ye dönebilir: Fenerbahçe'den Ahmetcan Kaplan hamlesi!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:46

Güncelleme: 02.02.2025 - 16:47

Kış transfer döneminde Anderson Talisca, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, transferde bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Stoper bölgesine Diego Carlos ve Milan Skriniar transferini yapan Fenerbahçe, bu mevkiye bir takviye daha yapabilir.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Ahmetcan Kaplan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

2022-23 sezonu başında Trabzonspor'dan Ajax'a 9.5 milyon Euro'ya transfer olan Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Ajax ile bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan Ahmetcan Kaplan, 503 dakika süre alabildi.