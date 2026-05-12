Cumhuriyet Gazetesi Logo
39 yaşındaki Yasin Öztekin'in yeni takımı resmen belli oldu!

39 yaşındaki Yasin Öztekin'in yeni takımı resmen belli oldu!

12.05.2026 12:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
39 yaşındaki Yasin Öztekin'in yeni takımı resmen belli oldu!

Tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin yeni bir maceraya yelken açtı. Son olarak İzmir Çoruhlu forması giyen Yasin Öztekin, yeni sezonun ilk transferi olarak resmen duyuruldu.

Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve ülkemizde Trabzonspor ve Galatasaray dahil birçok takımda forma giyen 39 yaşındaki Yasin Öztekin yeni bir serüvene atıldı.

YASİN ÖZTEKİN'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

2025-26 sezonunun ikinci yarısında Yalova FK'dan İzmir Çoruhlu'ya transfer olan Yasin Öztekin'in yeni sezonda formasını giyeceği takım resmen belli oldu.

Yasin Öztekin, Nesine 3. Lig takımlarından Uşakspor'a transfer oldu. Ege temsilcisi, 39 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonun ilk transferi olduğunu aktardı.

YASİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Futbola 2001 yılında Borussia Dortmund altyapısında başlayan Yasin Öztekin, 2009 yılında Alman ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladıktan 2 yıl sonra Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu. Öztekin daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor, Samsunspor, Bucaspor, Yalova FK ve İzmir Çoruhlu formaları giydi.

Kariyerinin 6 kupasını da Galatasaray'da kazanan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılılarla 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi elde etti.

İlgili Konular: #transfer #yasin öztekin #Uşakspor

İlgili Haberler

Transferde rota Belçika: Galatasaray, Noa Lang'ın alternatifini buldu
Transferde rota Belçika: Galatasaray, Noa Lang'ın alternatifini buldu Ara transferde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen Galatasaray'ın, Hollandalı oyuncunun yerine Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Christos Tzolis'i radarına aldığı iddia edildi.
Takasta kullanılacak isim belli oldu: Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi
Takasta kullanılacak isim belli oldu: Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım hamlesi Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın hedefindeki Bertuğ Yıldırım transferini takas + para ile tamamlamayı planladığı iddia edildi.
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a tepki: 'Fenerbahçe'ye dil uzatmaya çalışanların...'
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a tepki: 'Fenerbahçe'ye dil uzatmaya çalışanların...' Aziz Yıldırım, Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe'ye yönelik "şike" imasında bulunduğunu söyleyerek sert bir açıklama yayımladı.