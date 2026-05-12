39 yaşındaki Yasin Öztekin'in yeni takımı resmen belli oldu!

Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve ülkemizde Trabzonspor ve Galatasaray dahil birçok takımda forma giyen 39 yaşındaki Yasin Öztekin yeni bir serüvene atıldı.

YASİN ÖZTEKİN'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

2025-26 sezonunun ikinci yarısında Yalova FK'dan İzmir Çoruhlu'ya transfer olan Yasin Öztekin'in yeni sezonda formasını giyeceği takım resmen belli oldu.

Yasin Öztekin, Nesine 3. Lig takımlarından Uşakspor'a transfer oldu. Ege temsilcisi, 39 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonun ilk transferi olduğunu aktardı.

YASİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Futbola 2001 yılında Borussia Dortmund altyapısında başlayan Yasin Öztekin, 2009 yılında Alman ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladıktan 2 yıl sonra Gençlerbirliği'ne transfer olmuştu. Öztekin daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor, Galatasaray, Göztepe, Sivasspor, Samsunspor, Bucaspor, Yalova FK ve İzmir Çoruhlu formaları giydi.

Kariyerinin 6 kupasını da Galatasaray'da kazanan Yasin Öztekin, sarı-kırmızılılarla 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi elde etti.