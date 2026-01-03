Cumhuriyet Gazetesi Logo
Resmi teklif yapıldı: Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle!

Resmi teklif yapıldı: Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle!

3.01.2026 19:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Resmi teklif yapıldı: Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Lazio forması giyen Matteo Guendouzi için resmi girişimde bulunduğu iddia edildi.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızda devam ediyor.

Sarı lacivertliler, Nkunku, Lookman ve Sörloth transferlerini gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan da orta saha alternatiflerine bakıyor.

TuttoMercato'ya göre Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi için resmi teklifte bulundu.

2024 yılında Marsilya'dan 14 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Matteo Guendouzi, 109 maçta 6 gol atarken, 10 asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #lazio #Matteo Guendouzi

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin gündemindeydi... Milan'dan Nkunku'nun geleceğiyle ilgili açıklama!
Fenerbahçe'nin gündemindeydi... Milan'dan Nkunku'nun geleceğiyle ilgili açıklama! Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Christopher Nkunku'nun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe duyurdu: Mehmet Aurelio’ya yeni görev
Fenerbahçe duyurdu: Mehmet Aurelio’ya yeni görev Fenerbahçe, Mehmet Aurelio’nun U19 Futbol Takımı’nın yeni teknik sorumlusu olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Medicana'dan Aras Kargo karşısında net galibiyet!
Fenerbahçe Medicana'dan Aras Kargo karşısında net galibiyet! Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.