Resmi teklif yapıldı: Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz hamle!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızda devam ediyor.

Sarı lacivertliler, Nkunku, Lookman ve Sörloth transferlerini gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan da orta saha alternatiflerine bakıyor.

TuttoMercato'ya göre Fenerbahçe, Lazio'nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi için resmi teklifte bulundu.

2024 yılında Marsilya'dan 14 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer olan Matteo Guendouzi, 109 maçta 6 gol atarken, 10 asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.