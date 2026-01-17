Cumhuriyet Gazetesi Logo
Başakşehir'in yükselişi devam ediyor!

Başakşehir'in yükselişi devam ediyor!

17.01.2026 19:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Başakşehir'in yükselişi devam ediyor!

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 15. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Eldor Shomurodov, bu golüyle birlikte Süper Lig'de 13 gole ulaştı.

Fatih Karagümrük, bu gole 75. dakikada David Datro Fofana ile cevap verdi ve durum 1-1 oldu. Fofana, Süper Lig'de altıncı kez ağları havalandırdı.

Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in 87. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Süper Lig'de ilk yarının sonunda yükselişe geçen Başakşehir, bu galibiyetle birlikte yükselişine devam etti. Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, ligde son beş maçta ise dördüncü galibiyetini elde etti. [1 Beraberlik]

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 26 puana ulaştı. Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Kayserispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı ağırlayacak.

İlgili Konular: #Başakşehir #Karagümrük #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Nuri Şahin Başakşehir'deki ayrılığı açıkladı: 'Artık bizimle olmayacak'
Nuri Şahin Başakşehir'deki ayrılığı açıkladı: 'Artık bizimle olmayacak' Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 5-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından görüşlerini aktardı.
Başakşehir Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı!
Başakşehir Türkiye Kupası'nda 3 puanla tanıştı! Başakşehir, Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
6 gollü maçta kazanan Başakşehir: Gaziantep FK'nin serisi sona erdi
6 gollü maçta kazanan Başakşehir: Gaziantep FK'nin serisi sona erdi Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 5-1 mağlup etti.