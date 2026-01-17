Başakşehir'in yükselişi devam ediyor!

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 15. dakikada Eldor Shomurodov ile 1-0 öne geçti. Eldor Shomurodov, bu golüyle birlikte Süper Lig'de 13 gole ulaştı.

Fatih Karagümrük, bu gole 75. dakikada David Datro Fofana ile cevap verdi ve durum 1-1 oldu. Fofana, Süper Lig'de altıncı kez ağları havalandırdı.

Başakşehir, Ömer Ali Şahiner'in 87. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Süper Lig'de ilk yarının sonunda yükselişe geçen Başakşehir, bu galibiyetle birlikte yükselişine devam etti. Süper Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini elde eden Nuri Şahin'in ekibi, ligde son beş maçta ise dördüncü galibiyetini elde etti. [1 Beraberlik]

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 26 puana ulaştı. Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük, 9 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, Kayserispor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı ağırlayacak.