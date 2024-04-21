4 maçlık seri sona erdi: Lens 3 puanı tek golle aldı!

Lens, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Clermont'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:36
4 maçlık seri sona erdi: Lens 3 puanı tek golle aldı!
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Fransa Ligue 1'in 30. hafta maçında Lens, sahasında Clermont ile karşılaştı.

Stade, Bollaert-Delelis'te oynanan maçı Lens, 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 3. dakikada penaltıdan Florian Sotoca'dan geldi.

4 MAÇLIK SERİSİ SON BULDU

Lens bu sonuçla ligde 4 maç sonra galibiyet aldı. Puanını 43 yapan Frank Haise'nin öğrencileri Avrupa kupları için umudunu sürdürdü.

Clermont ise üst üste 4. puan kaybını yaşadı. 22 puanla son sırad bulunan Clermont'un ligde kalma ihtimali zora girdi.

Ligin bir sonraki haftasında Lens, Marsilya deplasmanına gidecek. Clermont ise Reims'i ağırlayacak.


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