4 milyon Avro'ya transfer oldu: Sadece 12 dakika oynadı!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta takım içi uyumsuzluk ve performans düşüklüğü nedeniyle 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı kalan oyuncular arasında yaz transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Jean Onana da yer alıyor.
Beşiktaş’ta performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle 5 futbolcu kadro dışı kaldı. Bu oyuncular arasında Jean Onana da yer alıyor. Fransız ekibi Lens’ten 4 milyon 37 bin 500 Avro bonservis bedeliyle siyah-beyazlılara transfer olan Onana, Süper Lig’de sadece 12 dakika süre buldu.
Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe’ye 3-1 kaybeden ve zirveyle arasındaki puan farkı 14’e yükselen Beşiktaş’ta kadro yapılanmasına dair radikal kararlar alınmaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
SÜPER LİG'DE 12 DAKİKA OYNADI
Kadro dışı kalan futbolcular arasında en dikkat çeken oyuncu ise Jean Onana oldu. Sezon başında Fransız temsilcisi Lens’ten 4 milyon 37 bin 500 Avro’luk bedelle 4 yıllığına Beşiktaş’a imza atan Onana, fazla forma şansı bulamadan kadro dışı bırakıldı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de toplam 12 dakika sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1’er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı.
Bu kulvarda gol ya da asisti olmayan Jean Onana, Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında ise 6 karşılaşmada 176 dakika top koşturdu.
'KAZANMAK İÇİN BURADAYIM'
Onana, Beşiktaş’a transferinden önce Vincent Aboubakar ile görüştüğünü aktarmıştı. Kulübün sosyal medya hesabına konuşan Jean Onana, "Bana Beşiktaş’ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi. Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Türkiye’de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.
Kamerunlu oyuncunun, siyah-beyazlılara transfer sürecinde görüştüğü Aboubakar da kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer aldı.
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