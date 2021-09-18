5 eksikli Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor.
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.
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