5 gollü maçta kazanan Kasımpaşa!
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.
Kasımpaşa'nın ilk golünü 26. dakikada Kevin Rodrigues kaydetti.
30. dakikada ise Çaykur Rizespor'da Rachid Ghezzal'ın kullandığı korneri Kasımpaşa kalecisi Sinan Bolat, kendi ağlarına gönderdi.
45+8. dakikada Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Dakikalar 57'yi gösterirken Kasımpaşa'da Nuno da Costa, farkı 2'ye çıkartan golü attı. 80. dakikada Çaykur Rizesporlu Ali Sowe, Kasımpaşa ağlarını havalandırdı ve fark yeniden 1'e indi.
Başka gol sesi çıkmayan mücadele, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
BURAK YILMAZ İLE 2'DE 2
Geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 yenen Kasımpaşa, bu sonuçla birlikte Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı iki lig maçını da kazanmış oldu.
31 puana ulaşan Kasımpaşa, 8. sıraya yerleşti. 27 puanda kalan Çaykur Rizespor ise 10. sırada konumlandı.
İLK MAÇI DA KASIMPAŞA KAZANDI
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı da Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.
Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.
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