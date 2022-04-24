5 gollü müthiş maçta gülen Konyaspor oldu!
Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor, ligden düşmesi daha önce kesinleşen Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor, 3-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 37. dakikada Ahmed Hasan ve 59. dakikada Nejc Skubic attı. Konyaspor'un golleri ise 47. dakikada Benjamin Tetteh ve 63. dakikada penaltıdan Nouha Dicko'dan geldi.
Öte yandan Yeni Malatyaspor'da Gaston Campi, 20. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Konyaspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 64'e yükselterek, 65 puanlı ikinci Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, iç sahada Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek.
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