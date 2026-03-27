Formula 1'de sıradaki durak Japonya

27.03.2026 10:45:00
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix'siyle devam edecek.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 53 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları yarın TSİ 09.00, yarış ise 29 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Sezonun ilk iki yarışında Mercedes pilotları George Russell ve Kimi Antonelli zafere ulaştı.

Japonya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. George Russell (Büyük Britanya): 51

2. Kimi Antonelli (İtalya): 47

3. Charles Leclerc (Monako): 34

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33

5. Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17

TAKIMLAR

1. Mercedes: 98

2. Ferrari: 67

3. McLaren: 18

4. Haas: 17

5. Red Bull: 12

Formula 1, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarının iptal edildiğini resmen duyurdu.
19 yaşındaki İtalyan pilot Formula 1 tarihinin en genç pole pozisyonu kazanan ismi oldu.
2026 Çin Grand Prix'sinin kazananı Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu ve F1 kariyerinin ilk zaferini elde etti. George Russell ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü sıraya yerleşerek Ferrari ile ilk Grand Prix podyumuna imza attı.