6 isim gözden çıkarıldı: Jose Mourinho yabancı futbolcular için kararını verdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 9 yabancı futbolcunun takımda tutulmasını isterken, 6 ismi gözden çıkardığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 10:22
6 isim gözden çıkarıldı: Jose Mourinho yabancı futbolcular için kararını verdi!
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Yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadro planlamasını sürdürüyor. Portekizli teknik adamın gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararı şekillenmeye başladı.

NTV Spor'da yer alan haberde, Jose Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi. Deneyimli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin biletini kesti.

Haberde Portekizli çalıştırıcı, Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko için olumlu rapor verdi.

6 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI

Öte yandan Jose Mourinho'nun, Luan Peres, Rade Krunic, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ryan Kent, Joao Pedro'yu gözden çıkardığı belirtildi.


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