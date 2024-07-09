Mourinho ile konuşmasının ardından... Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anılan Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarıyla vedalaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:09
Mourinho ile konuşmasının ardından... Fenerbahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi!
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Fenerbahçe ile anılan Allan Saint-Maximin ayrılığın eşinde. Fransız yıldız, takım arkadaşlarıyla vedalaştığı iddia edildi.

BBC Arabic'in haberine göre, Al Ahli Teknik Direktörü Matthias Jaissle önümüzdeki sezon Allan Saint-Maximin'i kadroda düşünmüyor. Kadro dışı kararı Fransız yıldıza bildirildi. Bunun ardından Allan Saint-Maximin takımdan ayrılmaya karar verdi.

Fenerbahçe'nin ilgilendiği 27 yaşındaki kanat oyuncusu, Jose Mourinho ile konuştuktan sonra transfere ikna oldu.

Habere göre sarı lacivertlilerin kısa sürede Allan Saint-Maximin'i açıklaması bekleniyor.

ALLAN SAINT-MAXIMIN'İN İSTATİSTİKLERİ

Allan Saint-Maximin geçen sezon Newcastle United'dan Al Ahli'ye 27 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Transfer oldu.

Yıldız oyuncu 31 maçta 4 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

Kariyerinde 301 maça çıkan tecrübeli futbolcu 32 gol, 49 asistlik katkı sağladı.


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