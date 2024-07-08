Bonservisini açıkladılar: Fenerbahçe transferde İtalyan deviyle yarışıyor!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Manchester United'ın yıldızı Mason Greenwood'u istediği ve transferde bir İtalyan deviyle yarıştığı iddia edildi.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalyan basınından Calciomercato çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Haberde Jose Mourinho'nun Mason Greenwood transferi için bizzat devreye girdiği ve futbolcuyla ilgilenen Lazio'nun planlarını bozduğu belirtildi.
İSTENİLEN BONSERSİVİSİ AÇIKLADILAR
Öte yandan haberde Manchester United'ın Greendwood için kapıyı 35 milyon Euro'dan açtığı, Fenerbahçe'nin ise bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü. Lazio ve Marsilya'nın 20 milyon Euro'nun üzerine çıktığı ifade edilirken, İngiliz futbolcunun peşindeki bir başka ekip Valencia'nın ise 25 milyon Euro ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.
22 yaşındaki futbolcu kiralık olarak forma giydiği Getafe'de geçen sezon 36 maça çıktı.
Mason Greenwood bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
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