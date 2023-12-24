6 maç sonra gülen taraf oldu: Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor'u devirdi!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor, bu sonuçla birlikte ligde 6 hafta sonra kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 18:03
6 maç sonra gülen taraf oldu: Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor'u devirdi!
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Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 21. saniyede David Akintola ve 45. dakikada Emre Akbaba attı. Antalyaspor'un tek golü 85. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi.

Antalyaspor'da Adam Buksa, 90. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Buksa, penaltıda topu dışarıya gönderdi.

Adana Demirspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki 6 maçlık galibiyet özlemine son verdi.

Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor, 27 puana yükseldi. Antalyaspor 24 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Adana Demirspor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek


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