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6 yıl sonra geri dönüyor... Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi!

6 yıl sonra geri dönüyor... Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi!

3.07.2025 17:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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6 yıl sonra geri dönüyor... Fenerbahçe'den flaş kaleci hamlesi!

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan ve 6 yıldır formasını giydiği Çaykur Rizespor'a veda eden Tarık Çetin'in sarı lacivertli ekibe geri döneceği iddia edildi.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi bir takviye de kaleye yapıyor. Futbola 2015 yılında Fenerbahçe altyapısında başlayan Tarık Çetin, sarı-lacivertlilere dönüyor.

FENERBAHÇE, TARIK ÇETİN'İ YENİDEN KADROSUNA KATIYOR

Tarık Çetin 2019 yılında ayrıldığı Fenerbahçe'ye 6 yıl sonra geri dönüyor.

HT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak üzere.

AVRUPA KUPALARINDA KADROYA EK KONTENJAN SAĞLAYACAK

Fenerbahçe'nin Tarık Çetin'in 3. kaleci olarak düşündüğü haber detayında yer aldı. Deneyimli file bekçisi, Fenerbahçe altyapısından yetiştiği için Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme avantajı sağlıyor.

Tarık Çetin dün yaptığı açıklamayla 6 yıldır formasını giydiği Çaykur Rizespor'a veda etmişti.

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