61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

26.04.2026 12:03:00
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2026) startı, İzmir Valisi Süleyman Elban tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde verildi.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Çeşme-Selçuk etabıyla başladı.

Çeşme Kalesi'nden başlayan etabın startına, Vali Süleyman Elban'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Veli Ozan Çakır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Organizasyonda 23 takımdan 158 sporcu, Çeşme-Selçuk etabında 148,7 kilometre pedal çevirecek.

Bu yıl 61. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek.

İlgili Haberler

61. Türkiye Bisiklet Turu'na katılan takımlar belli oldu
61. Türkiye Bisiklet Turu'na katılan takımlar belli oldu 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele edecek takımlar duyuruldu.
Bin 133 kilometrelik Türkiye Bisiklet Turu bugün İzmir Çeşme’den başlıyor: TUR’da pedallar dönüyor
Bin 133 kilometrelik Türkiye Bisiklet Turu bugün İzmir Çeşme’den başlıyor: TUR’da pedallar dönüyor Cumhuriyet’in medya sponsorluğunu üstlendiği TUR’da pedallar 61. kez dönüyor. 23 takım ve 27 ülkeden 161 sporcunun katıldığı yarış, Çeşme’den start alarak 3 Mayıs’ta Ankara’da sona erecek.
İtalyan futbolunda hakem krizi: Üç maçla ilgili soruşturma!
İtalyan futbolunda hakem krizi: Üç maçla ilgili soruşturma! Serie A ve Serie B'deki hakem atamalarından sorumlu Gianluca Rocchi, Milano Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında istifa etti. Rocchi, İtalya 2024/25 sezonundaki 3 maçta usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.