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77 milyon Euro ödenmişti: Jhon Duran için Türkiye iddiası!

77 milyon Euro ödenmişti: Jhon Duran için Türkiye iddiası!

14.06.2025 20:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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77 milyon Euro ödenmişti: Jhon Duran için Türkiye iddiası!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Nassr ile yolları ayırması beklenen 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ın Türkiye'deki bir kulübe transfer olacağı iddia edildi.

Al Nassr forması giyen Jhon Duran için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Suudi Arabistan'dan Koora Break'te yer alan habere göre, 21 yaşındaki futbolcu, Al Nassr'dan ayrılacak. John Duran'ın, Al Nassr'dan bir Türk kulübüne kiralanacağı ileri sürüldü.


77 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Al Nassr, 21 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun devre arası transfer döneminde Aston Villa'dan 77 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Duran'ın, Al Nassr ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Al Nassr'da 18 maçta süre bulan Kolombiyalı futbolcu, 12 kez fileleri havalandırdı.

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