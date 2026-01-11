9 gollü maçta Bayern Münih rakibine acımadı!

Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Bayern Münih sahasında Wolfsburg'u ağırladı.
Allianz Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 8-1 kazandı ve ligdeki namağlup serisini sürdürdü.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Michael Olise (2), Kilian Fischer (KK), Moritz Jenz (KK), Luis Diaz, Raphael Guerreiro, Harry Kane ve Leon Goretzka kaydetti. Wolfsburg'un tek golü Dzenan Pejcinovic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih ligde 44 puana ulaşırken, Wolfsburg 15 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Bayern Münih, Köln'e konuk olacak. Wolfsburg ise St. Pauli'yi ağırlayacak.