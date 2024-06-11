9 yıl hapse mahkum edilmişti: Robinho'nun cezaevi yaşamından ayrıntılar paylaşıldı!

Yayınlanma: 11.06.2024 - 13:13

Güncelleme: 11.06.2024 - 13:13

40 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcu Robinho, tecavüz suçlaması sebebiyle Brezilya'da çektiği hapis cezasına adapte olmaya çalışıyor.

'The Sun' gazetesi Robinho'nun cezaevinde 600 saatlik bir temel elektronik kursu aldığını bildirdi.

Kursun, Brezilya Evrensel Enstitüsü tarafından mahkumlara gelecekte serbest bırakılmalarına hazırlık olarak yeni beceriler öğretmek üzere tasarlanan bir cezaevi çalışma programının parçası olduğu ifade edildi.

"HOŞUNA GİDİP GİTMEDİĞİNİ SÖYLEMEK ZOR AMA..."



Robinho'nun avukatı Mario Rosso Vale, "Hoşuna gidip gitmediğini söylemek zor ama zaman geçirmesine yardımcı oluyor" dedi.

Brezilya formasını 100 kez giyen ve kariyeri boyunca 70 milyon Euro'dan fazla para kazanan Robinho, bu kursun ardından cezaevinde televizyon, radyo ve diğer aletleri tamir edebilecek.

Robinho'nun avukatı Mario Rosso Vale, Ryan Parry'ye yaptığı açıklamada eski futbolcunun mart ayında hapse girdiğinden bu yana örnek bir mahkum olduğunu doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Robinho başını öne eğmiyor ve sakin bir şekilde ilerliyor. Örnek bir mahkum oluyor ve diğer mahkumlarla hiçbir sorun yaşamadı."

Avukat, Robinho'ya cezaevinde düzenlenen küçük oyunlara katılabilmesi için birkaç futbol ayakkabısı verildiğini açıkladı.

9 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Kariyeri boyunca; Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Brezilyalı oyuncu, 2013 yılında Milan'da bir 'toplu tecavüz' eyleminde bulunduğu gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Robinho'nun arkadaşı Claytinho ise "Bir grup seks partisi yaptık ve herkesin rızasıyla yaptık. Tecavüzcüler hapishanelerde çürümeli ancak Robinho bir tecavüzcü değil" ifadelerini kullanmıştı.