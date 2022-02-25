A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3. maçında Yunanistan'a 72-71 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 20:50
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a mağlup oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 72-71'lik skorla Yunanistan oldu.

Milliler, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya'yı ise 84-67 yenmişti.

Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.

Milli Takımız, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle eşleşecek.

İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.


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