A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a mağlup oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu 3. maçında Yunanistan'a 72-71 mağlup oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya geldi.
Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 72-71'lik skorla Yunanistan oldu.
Milliler, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya'yı ise 84-67 yenmişti.
Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.
Milli Takımız, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle eşleşecek.
İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.
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